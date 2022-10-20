Минкультуры Азербайджана представило макеты музеев и мемориальных комплексов, которые будут созданы на освобожденных территориях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство культуры Азербайджана на своем стенде в рамках выставок, проходящих в Баку, представило макеты музеев и мемориальных комплексов, которые будут построены на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом сказала в четверг Trend глава пресс-службы министерства культуры Азербайджана Нурида Аллахъярова.

По ее словам, на стенде министерства представлена возможность виртуального посещения культурных центров на освобожденных территориях.

«Речь идет о городах Шуша, Агдам, Губадлы и других. Кроме того, на нашем стенды впервые представлены подготовленные итальянскими специалистами макеты Физулинского мемориального комплекса и Агдамского музея оккупации. Идея этого музея заключается в информировании об уничтожении армянами всех достопримечательностей Агдама. Сохранение некоторых подвергшихся вандализму объектов в неизменном виде, согласно мировой практике, носит характер информирования о вандализме армян в отношении азербайджанских культурных объектов. На сегодняшний день известно, что подвергшийся армянскому вандализму драматический театр в Агдаме будет сохранен в этом состоянии. Предусмотрены работы по восстановлению культурных объектов. В связи с отсутствием паспортов некоторых объектов восстановительные работы будут вестись на основе имеющихся у нас материалов, фотокадров, а также фотокадров, предоставленных нашими гражданами. Хочу также отметить, что в Агдаме, где Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг, будет создана площадь Национального флага. Здесь будет построен музей, представлены различные экспонаты, будут проводиться мероприятия. Напротив площади флага планируется построить арену «Зафар» (Победа). С этой арены на открытом воздухе можно будет наблюдать за различными мероприятиями на площади», - сказала Аллахъярова.

Глава пресс-службы также отметила, что Физулинский мемориальный комплекс будет включать в себя пять павильонов, в каждом из которых будет представлена различная информация, а именно павильон, посвященный героям Карабахской войны, павильон, отражающий последствия армянской оккупации и другие.

Кроме того, она сказала, что сегодня на стенде министерства культуры представлен каталог города Шуша.

«Этот каталог представлен на трех язык и отражает историческую информацию о городе, его достопримечательностях, а также фото и другую визуальную информацию», - добавила Аллахъярова.