Сделаем все возможное для интеграции проживающих в Карабахе армян в наше общество - омбудсмен Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Мы сделаем все возможное для интеграции армян, проживающих на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в наше общество. Они - граждане Азербайджана, и их права будут защищаться так же, как и права остальных граждан.

Как сообщает Trend, об этом сказала в четверг уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева во время выступления на Бакинской международной конференции омбудсменов и национальных институтов прав человека, посвященной 20-летию Аппарата омбудсмена Азербайджана.

Она отметила, что до настоящего времени в Аппарат Омбудсмена не поступало обращений от армян, проживающих на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Сабина Алиева добавила, что около 30 тысяч граждан армянского происхождения проживает на остальной территории страны.

"За 20 лет деятельности Аппарата омбудсмена они обращались к нам по различным вопросам, и мы решали их, не делая никаких различий”, - добавила она.

(Перевод: Нубар Кулузаде)