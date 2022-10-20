Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Армяне совершили урбицид в городе Джебраил в период оккупации - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)

Политика Материалы 20 октября 2022 15:02 (UTC +04:00)
Армяне совершили урбицид в городе Джебраил в период оккупации - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В период 30-летней оккупации армяне совершили урбицид в городе Джебраил.

Об этом в своем официальном аккаунте в Twitter в четверг написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, передает Trend.

«Эти кадры можно перепутать с видом руин древнего города Помпеи, разрушенного в результате извержения вулкана. Однако нет, это не так. В отличие от Помпеи, это видео отражает преднамеренный вандализм/урбицид в городе Джебраил со стороны Армении (так называемая "древняя цивилизованная страна"), осуществлявшийся на этих землях на протяжении 30 лет оккупации», - говорится в публикации.

Армяне совершили урбицид в городе Джебраил в период оккупации - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)
Армяне совершили урбицид в городе Джебраил в период оккупации - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости