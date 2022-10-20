Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии первого этапа комплекса умного сельского хозяйства «Агропарк Dost» в Зангилане

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в открытии первого этапа комплекса умного сельского хозяйства «Агропарк Dost» в Зангиланском районе.
Как сообщает Trend, главы государств были проинформированы о комплексе.
Затем была представлена концертная программа.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили на мероприятии.
Затем главы государств разрезали ленту в знак открытия первого этапа комплекса умного сельского хозяйства «Агропарк Dost».
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