Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии первого этапа комплекса умного сельского хозяйства «Агропарк Dost» в Зангилане

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в открытии первого этапа комплекса умного сельского хозяйства «Агропарк Dost» в Зангиланском районе.

Как сообщает Trend, главы государств были проинформированы о комплексе.

Затем была представлена концертная программа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили на мероприятии.

Затем главы государств разрезали ленту в знак открытия первого этапа комплекса умного сельского хозяйства «Агропарк Dost».

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