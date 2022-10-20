ОБСЕ не принимало решения об отправке в Армению миссии - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Никакая группа, именуемая "миссией ОБСЕ по оценке потребностей Армении", не имеет мандата ОБСЕ.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана касательно вопроса отправки в Армению группы, именуемой "миссией ОБСЕ по оценке потребностей".

"В связи с отправкой в Армению группы Секретариата Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), именуемой "миссией ОБСЕ по оценке потребностей", следует отметить, что вопрос о такой миссии никогда не обсуждался каким-либо коллективным органом ОБСЕ, принимающим решения, и в результате не было принято никаких решений по этому вопросу. При этом никакая группа, именуемая "миссией ОБСЕ по оценке потребностей Армении", не имеет мандата ОБСЕ, никак не может быть связана с ней, никакие ее результаты или отчеты не будут рассматриваться как документы ОБСЕ. Эта односторонняя инициатива, выдвинутая Арменией, представляет собой не что иное, как личный визит группы из представителей нескольких государств-участников, и любой результат этого визита будет оценен соответствующим образом.

Этот шаг вызывает серьезные вопросы, учитывая, что миссии в связи с усилиями по прекращению военной агрессии против Азербайджана в течение почти 30 лет и ликвидации ее тяжелых последствий, а также по вопросам, не относящимся к бывшему армяно-азербайджанскому конфликту, как правило, предотвращались ОБСЕ со ссылкой на консенсус. Факт в том, что для согласования консенсуса в рамках ОБСЕ по двум миссиям в 2005 и 2010 годах на оккупированные тогда территории Азербайджана потребовались годы из-за явно деструктивной позиции Армении. Обращение Азербайджана о следующей такой миссии до 2020 года, учитывая бесчисленные факты незаконной деятельности на находившихся тогда под оккупацией территориях Азербайджана, в том числе незаконное заселение этих территорий, опять же не состоялось в результате сопротивления Армении. Подобные односторонние действия председательства и секретариата ОБСЕ противоречат основным принципам любого ответственного и надежного посредничества и построения доверия, которые требуют согласия сторон, беспристрастности посредников и соблюдения обязательств государств, вытекающих из международного права", - говорится в сообщении МИД.

(Перевод: Нубар Кулузаде)