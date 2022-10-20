Никакая группа, именуемая "миссией ОБСЕ по оценке потребностей Армении", не имеет мандата ОБСЕ - МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Никакая группа, именуемая "миссией ОБСЕ по оценке потребностей Армении", не имеет мандата ОБСЕ.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана касательно вопроса отправки в Армению группы, именуемой "миссией ОБСЕ по оценке потребностей".

"В связи с отправкой в Армению группы Секретариата Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), именуемой "миссией ОБСЕ по оценке потребностей", следует отметить, что вопрос о такой миссии никогда не обсуждался каким-либо коллективным органом ОБСЕ, принимающим решения, и в результате не было принято никаких решений по этому вопросу. При этом никакая группа, именуемая "миссией ОБСЕ по оценке потребностей Армении", не имеет мандата ОБСЕ, никак не может быть связана с ней, никакие ее результаты или отчеты не будут рассматриваться как документы ОБСЕ.

Эта односторонняя инициатива, выдвинутая Арменией, представляет собой не что иное, как личный визит группы из нескольких государств-участников, и любой результат этого визита будет оценен соответствующим образом".

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