Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с официальным визитом в Азербайджане министр обороны Узбекистана генерал-лейтенант Баходир Курбанов посетил воинские части Военно-воздушных сил (ВВС) и Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана, а также Университет национальной обороны.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана, Баходир Курбанов вместе с сопровождавшим его начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым возложил цветы к памятнику шехидам на территории воинской части ВМС, была почтена их память.

После того, как гостям был представлен подробный брифинг о воинской части, состоялось ознакомление с условиями, созданными для личного состава.

Было отмечено, что в воинской части имеются столовая, общежитие, административные и служебные помещения, предоставлена подробная информация о вооружении и других боевых средствах воинской части.

Делегация Узбекистана понаблюдала за показательными учениями морских спецназовцев.

Затем генерал-лейтенант Курбанов прибыл в воинскую часть ВВС, ознакомился с созданными здесь условиями и был проинформирован о возможностях боевых средств.

Далее гости посетили Университет национальной обороны. Им был представлен обширный брифинг об истории, деятельности университета и системе военного образования в целом. Министр обороны Узбекистана оставил запись в Книге памяти университета.

В заключение члены делегации, прибывшие в оснащенный современным оборудованием симуляционный центр, ознакомились с условиями, созданными здесь для военнослужащих, им была предоставлена подробная информация о деятельности центра.

(Перевод: Фидан Мустафаева)