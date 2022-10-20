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Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 20 октября 2022 17:54 (UTC +04:00)
Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Находящийся с официальным визитом в Азербайджане министр обороны Узбекистана генерал-лейтенант Баходир Курбанов посетил воинские части Военно-воздушных сил (ВВС) и Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана, а также Университет национальной обороны.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана, Баходир Курбанов вместе с сопровождавшим его начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым возложил цветы к памятнику шехидам на территории воинской части ВМС, была почтена их память.

После того, как гостям был представлен подробный брифинг о воинской части, состоялось ознакомление с условиями, созданными для личного состава.

Было отмечено, что в воинской части имеются столовая, общежитие, административные и служебные помещения, предоставлена подробная информация о вооружении и других боевых средствах воинской части.

Делегация Узбекистана понаблюдала за показательными учениями морских спецназовцев.

Затем генерал-лейтенант Курбанов прибыл в воинскую часть ВВС, ознакомился с созданными здесь условиями и был проинформирован о возможностях боевых средств.

Далее гости посетили Университет национальной обороны. Им был представлен обширный брифинг об истории, деятельности университета и системе военного образования в целом. Министр обороны Узбекистана оставил запись в Книге памяти университета.

В заключение члены делегации, прибывшие в оснащенный современным оборудованием симуляционный центр, ознакомились с условиями, созданными здесь для военнослужащих, им была предоставлена подробная информация о деятельности центра.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)
Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)
Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)
Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)
Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)
Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)
Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)
Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)
Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)
Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)
Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)
Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)
Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)
Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)
Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)
Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)
Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)
Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)
Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)
Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)
Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)
Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)
Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)
Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)
Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)
Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)
Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)
Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)
Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)
Министр обороны Узбекистана посетил воинские части Азербайджана (ФОТО)
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