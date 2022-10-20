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Международный суд отклонил иск Армении (Дополнено)

Политика Материалы 20 октября 2022 18:31 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности, первая версия опубликована в 17:55

БАКУ /Trend/ - Международный суд отклонил иск Армении о внесении изменений в решение суда от 7 декабря 2021 года, передает в четверг Trend со ссылкой на заявление Международного суда.

Сообщается, что 12 октября 2022 года Международный суд принял решение по запросу Армении об изменении постановления суда от 7 декабря 2021 г. с указанием временных мер по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Армения против Азербайджана).

Так, суд «пришел к выводу, что боевые действия, вспыхнувшие между сторонами в сентябре 2022 года, и задержание армянских военнослужащих не являются обстоятельством, оправдывающим изменение постановления от 7 декабря 2021 года по смыслу статьи 76 Регламента суда».

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