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Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Политика Материалы 20 октября 2022 19:57 (UTC +04:00)
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

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БАКУ /Trend/ - 20 октября с 16:30 до 17:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли и Йухары Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Зяйлик Кяльбаджарского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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