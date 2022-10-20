В Ташкенте прошла международная конференция с участием руководителей органов спецслужб (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 октября в столице Узбекистана городе Ташкент состоялась международная конференция на тему "Афганистан: Региональное взаимодействие, безопасность и развитие".

Об этом сообщили в четверг Trend в пресс-службе Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Согласно информации, в конференции, наряду с делегацией во главе с начальником СГБ Азербайджана генерал-полковником Али Нагиевым, приняли участие руководители и делегации органов спецслужб Турции, России, Ирана, Афганистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.

На мероприятии руководители органов спецслужб государств-участников обменялись мнениями об укреплении безопасности в Афганистане, обеспечении мира и спокойствия, а также о совместных усилиях по предупреждению угроз, направленных на региональную и глобальную безопасность, борьбе с терроризмом и его проявлениями, а также другими факторами, негативно влияющими на стабильность.

В своем выступлении генерал-полковник Али Нагиев рассказал о технической и гуманитарной помощи Азербайджана Афганистану в связи со сложной ситуацией в этой стране на протяжении многих лет, о важности поддержки государствами территориальной целостности и суверенитета друг друга. Было отмечено, что Афганистан долгое время являлся основным местом деятельности террористических и экстремистских группировок, и, несмотря на то, что в настоящее время местными властями принимаются определенные меры по предотвращению этого, все же наблюдающаяся деятельность преступных формирований препятствует установлению мира и стабильности в Афганистане, создает серьезные угрозы национальной безопасности как стран, расположенных в Центральной Азии, так и других государств.

В конце своего выступления Али Нагиев отметил, что усилия Азербайджана по обеспечению безопасности и спокойствия в Афганистане будут продолжены и в дальнейшем, выразил уверенность в том, что проведение этой конференции внесет важный вклад в мир и стабильность в регионе и в Афганистане.

(Перевод: Нубар Кулузаде)