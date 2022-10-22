"Воздушные ворота" Зангезура открыты - Президенты Азербайджана и Турции проводят работу для обеспечения устойчивого мира и процветания региона

БАКУ /Trend/ - 20 октября состоялся очередной визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Карабахский регион Азербайджана. Совместное участие лидеров двух братских стран - Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана - в церемонии открытия Зангиланского международного аэропорта, первого этапа комплекса умного сельского хозяйства «Агропарк Dost» в Зангилане, закладке фундамента железнодорожной станции Гумлаг в Джебраильском районе и других официальных мероприятиях стало очередным показателем азербайджано-турецкого единства.

Зангиланский аэропорт имеет крайне важное значение как с экономической, так и стратегической точки зрения, являясь "воздушными воротами" Зангезура. На фоне новых реалий, созданных Азербайджаном после 44-дневной Отечественной войны, все планы последовательно реализуются.

Для полного восстановления Карабаха и Восточного Зангезура будет проделана еще более масштабная работа

После 44-дневной Отечественной войны на освобожденных от оккупации территориях под руководством Президента Ильхама Алиева проводятся интенсивные восстановительные и строительные работы.

В рамках первого этапа проекта «Агропарк Dost», фундамент которого был заложен с участием руководителей двух братских стран год назад, проделана большая работа. «Агропарк Dost» - первый частный сельскохозяйственный комплекс, созданный турецкими и азербайджанскими инвесторами в Карабахском и Зангезурском регионах.

На первом этапе проекта построены административные здания, животноводческие комплексы закрытого типа площадью 5200 квадратных метров и открытого типа площадью 113 тысяч квадратных метров, социальные объекты, кафе, кинотеатр, зона для отдыха, плавательный бассейн, здания для проживания обслуживающего персонала. В комплекс завезено 3500 голов крупного рогатого скота, начато производство продукции земледелия. Завершена уборка пшеницы и ячменя, посеянных в прошлом году в присутствии президентов двух стран. Работы по второму и третьему этапам «Агропарка Dost» также будут продолжаться высокими темпами. В результате завершения всех этапов проекта на территории площадью 6 тысяч гектаров будут созданы участки по производству растениеводческой продукции и технические участки, животноводческие участки для выращивания 10 тысяч голов крупного рогатого скота, а также участки по производству семян и саженцев.

Азербайджано-турецкое единство способствует проведению высокими темпами восстановительных и строительных работ на освобожденных от армянской оккупации территориях. Строительство с нуля городов и сел на разрушенных вандалами землях страны, а также строительство двух международных аэропортов, сотен километров дорог, современной инфраструктуры и "умных" населенных пунктов всего за два года — задача не из легких. При поддержке братской Турции Азербайджан достойно справляется с этой миссией. Сегодня азербайджано-турецкого единство также можно увидеть и в восстанавливаемых быстрыми темпами Карабахе и Зангезуре. Главной целью Азербайджана является устойчивый мир, и на каждом этапе этого процесса он ощущает поддержку братской Турции.

(Перевод: Фидан Мустафаева)