Обстреляна техника, перевозившая грузы для снабжения подразделений - минобороны Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 20 октября ночью подразделения ВС Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли и Юхары Шорджа Басаркечарского района периодически подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского, Зяйлик и Моллабайрамлы Кяльбаджарского районов.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Кроме того, в направлении населенного пункта Зяйлик Кяльбаджарского района армянскими подразделениями был обстрелян автомобиль марки "Камаз".

Пострадавших среди личного состава нет.

(Перевод: Фидан Мустафаева)