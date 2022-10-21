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Совместное участие президентов в открытии Зангиланского аэропорта является примером азербайджано-турецкого братства - спикер

Политика Материалы 21 октября 2022 12:07 (UTC +04:00)
Совместное участие президентов в открытии Зангиланского аэропорта является примером азербайджано-турецкого братства - спикер

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Совместное участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в открытии Зангиланского международного аэропорта является ярким примером азербайджано-турецкого братства и союза.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента.

Гафарова отметила, что Турция всегда рядом с Азербайджаном.

«Азербайджан активно реализует проекты, которые изменят политическую картину региона, работая совместно с Турцией. Мессендж, переданный миру вчера из Зангилана, заключается в том, что Азербайджана навсегда вернулся на свои исконные земли. Карабах и Восточный Зангезур станут процветающим краем. Все осуществляемые созидательные работы преследуют именно эту цель», - сказала она.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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