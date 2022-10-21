Учрежден Координационный совет азербайджанцев по Aвстралии и странам Океании (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В городе Сидней состоялось учредительное заседание Координационного совета азербайджанцев по Aвстралии и странам Океании, передает в пятницу Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

На мероприятии, начавшемся с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Австралии, минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь за суверенитет, территориальную целостность нашей страны и неприкосновенность государственных границ, мирных граждан, погибших в результате ракетных атак армянских вооруженных сил на Гянджу, Нафталан, Барду, Тертер, Мингячевир и другие азербайджанские города.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, объявив заседание открытым, выступил с подробным видеоотчетом о направлениях деятельности ГКРД в 2021 году и реализованных им проектах. Он отметил, что формат Координационного совета азербайджанцев оправдывает себя в диаспорском строительстве.

Временный поверенный в делах посольства нашей страны в Австралийском Союзе, Республике Фиджи и Новой Зеландии Рамиль Гурбанов призвал наших соотечественников к активному участию в деле предотвращения доведения армянской диаспорой азербайджанских реалий до австралийской общественности в искаженной форме.

На мероприятии было принято решение об учреждении Координационного совета азербайджанцев по Aвстралии и странам Океании. Координаторами Координационного совета азербайджанцев по Австралии и странам Океании избраны председатель Объединения дружбы Австралия-Азербайджан Имамеддин Гасымов, председатель Ассоциации азербайджанцев Австралии Микаил Ойта, председатель Ассоциации культуры Австралия-Азербайджан Эльхан Мамедов и член Азербайджанского культурного центра «Виктория» Рауф Шукюров.

Кроме того, были утверждены избранные через zoom координаторы Координационного совета азербайджанцев по Австралии и странам Океании в Сингапуре, Малайзии, Индонезии и Новой Зеландии.

Заседание продолжалось проведением интерактивных обсуждений относительно путей усиления деятельности диаспорских организаций в Австралии.

В художественной части мероприятия прозвучали азербайджанские народные песни “Сары гялин”, “Aман oвчу” и “Бяри бах” в исполнении австралийского музыканта Джона Варни, живущего в городе Бриссбен, на таре. В исполнении проживающих в Австралии азербайджанских детей в национальных костюмах был представлен танец “Яллы” – символ солидарности и единства нашего народа.

Отметим, что таким образом число координационных советов азербайджанцев, охватывающих 36 стран, достигло 15-ти.