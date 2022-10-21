Президент Ильхам Алиев навестил в больнице Бинали Йылдырыма, Шамиля Айрыма и телохранителя Огузхана Демирчи, попавших в дорожно-транспортное происшествие в нашей стране (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 21 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Центральную клиническую больницу, где навестил заместителя председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырыма, депутата Шамиля Айрыма и телохранителя Огузхана Демирчи, которые попали в дорожно-транспортное происшествие во время посещения нашей страны.

Как сообщает Trend, глава государства побеседовал с пострадавшими, пожелал им скорейшего выздоровления.

Бинали Йылдырым, Шамиль Айрым и Огузхан Демирчи, в свою очередь, выразили глубокую признательность главе государства и медицинскому персоналу за их оперативную доставку вертолетом с места происшествия в больницу в Баку, незамедлительное медицинское обследование и лечение.