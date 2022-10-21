Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Аппарат уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана организовал визит в Агдам ряда иностранных омбудсменов.

Как сообщает в пятницу Trend, цель визита - ознакомить иностранных омбудсменов с массовыми разрушениями, совершенными в Агдаме в период армянской оккупации.

В поездке приняли участие уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, иностранные омбудсмены, руководители национальных институтов по правам человека и представители СМИ.

(Перевод: Фидан Мустафаева)