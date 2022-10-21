Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)

Политика Материалы 21 октября 2022 14:44 (UTC +04:00)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Аппарат уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана организовал визит в Агдам ряда иностранных омбудсменов.

Как сообщает в пятницу Trend, цель визита - ознакомить иностранных омбудсменов с массовыми разрушениями, совершенными в Агдаме в период армянской оккупации.

В поездке приняли участие уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, иностранные омбудсмены, руководители национальных институтов по правам человека и представители СМИ.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Иностранные омбудсмены посетили Агдам (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости