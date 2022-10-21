Создается Наблюдательный совет для контроля за деятельностью Управления государственного заповедника города Шуша – Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании деятельности Управления государственного заповедника города Шуша и внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики №1375 от 22 июня 2021 года «О создании Управления государственного заповедника города Шуша».

Согласно указу, для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью Управления государственного заповедника города Шуша создается Наблюдательный совет в составе пяти членов, включая председателя.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

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