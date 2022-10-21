Утвержден состав Наблюдательного совета Управления государственного заповедника города Шуша

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Управление государственного заповедника города Шуша".
Согласно распоряжению, утвержден следующий состав Наблюдательного совета:
Председатель Наблюдательного совета
Айдын Керимов - специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе
Члены Наблюдательного совета
Эльнур Алиев - первый заместитель министра экономики Азербайджана
Эльнур Алиев – первый заместитель министра культуры Азербайджана
Намиг Гумметов - первый заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре
Азада Гусейнова - заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.