Такого варварства, какое было совершено армянами в Агдаме, я не видел нигде – пакистанский омбудсмен

БАКУ /Trend/ - Я нигде больше не видел такого разрушения домов, социальной инфраструктуры, которые я увидел в Агдаме, и никогда не слышал о таком вандализме.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня в ходе поездки в Агдам омбудсмен одной из провинций Пакистана Назар Мохаммад, участник Бакинской международной конференции омбудсменов.

Он отметил, что Армения все разрушила здесь, заминировала, совершила все бесчеловечные, противоречащие нормам международного гуманитарного права действия, направленные на уничтожение гражданского населения.

«Я обращаюсь к международным организациям, а также к другим мусульманским странам, чтобы это было доведено до мирового сообщества. Мы также пригласим определенные бизнес-структуры для поддержки Азербайджана в работах по восстановлению. Азербайджанский народ - это героический народ, освободивший свои земли от оккупации, восстанавливающий и развивающий свои земли. Мы поддерживаем справедливую позицию Азербайджана», - сказал Мохаммад.

(Перевод: Фидан Мустафаева)