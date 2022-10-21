Шокирована тем, что увидела в Агдаме - эксперт ООН

АГДАМ /Trend/ - Я шокирована тем, что увидела в Агдаме.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала сегодня журналистам в ходе поездки в Агдам эксперт ООН и международный эксперт по правам человека Аферин Шахидзаде, являющаяся участницей Бакинской международной конференции омбудсменов.

«Такие преступные действия недопустимы. Эти земли находились под оккупацией в течение 30 лет, преступные действия, зверства, совершенные здесь, являются военным преступлением, и ни о каких правах человека не может быть и речи», - сказала Шахидзаде.

(Перевод: Фидан Мустафаева)