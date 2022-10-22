Армения снова провоцирует Азербайджан: кому и зачем нужна миссия ОБСЕ на границе?

БАКУ /Trend/ - Недавно стало известно, что по приглашению правительства Армении 21-27 октября ОБСЕ направит в страну "миссию по оценке потребностей". Как заявлялось в пресс-релизе, техническая группа, состоящая из международных экспертов и представителей Секретариата ОБСЕ, посетит районы вдоль армяно-азербайджанской границы.

Новость об отправке данной "миссии" пришла, можно сказать, ниоткуда – до этого не сообщалось о каких-либо обсуждениях касательно данного вопроса в рамках самого ОБСЕ и уж тем более не был поставлен в известность Азербайджан – страна, с армянской стороны границы с которой планирует "проводить оценку" данная "миссия".

Как вполне логично отметил МИД Азербайджана в своем заявлении от 20 октября, вопрос о такой "миссии" никогда не обсуждался каким-либо коллективным органом ОБСЕ, принимающим решения, и не принималось никаких решений по этому вопросу.

Таким образом, никакая группа, именуемая "миссией ОБСЕ по оценке потребностей Армении", не имеет мандата ОБСЕ и никакие результаты ее деятельности не могут рассматриваться как документы ОБСЕ.

Также встает вопрос о целесообразности отправки такой "миссии" в Армению. По итогам пражской встречи, проведённой шестого октября, уже была достигнута договоренность об отправке гражданской миссии ЕС на армянскую сторону границы с Азербайджаном. Так в чем же смысл отправки двух миссий иностранных организаций, деятельность одной из которых будет направлена неизвестно на что, так как отсутствует какая-либо информация о ее целях задачах?

ОБСЕ, будучи организацией, которая на протяжении 30 лет была «задействована» в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном, в очередной раз проявляет себя как организация, стремящаяся к затягиванию конфликтов в регионах. Ведь с окончания второй Карабахской войны, которая произошла в том числе из-за провала посреднической миссии Минской группы ОБСЕ в карабахском конфликте, Азербайджан и Армения, может и медленными, но уверенными шагами шли по пути нормализации отношений. Сейчас же ОБСЕ вновь вклинивается в этот процесс, подстрекая односторонней инициативе Армении, что не может не оказать негативного влияния на ход мирного процесса.

Как отметил в беседе с Trend американский эксперт Питер Тейс, эти действия ОБСЕ происходят сразу после подстрекательских заявлений президента Эммануэля Макрона, сделанных всего несколько дней назад.

«Между министерством иностранных дел Франции и руководством ОБСЕ, безусловно, существуют каналы связи, и, судя по обстоятельствам, эта организация не придерживается тех самых принципов, ради которых она была создана. Отвратительно видеть, как ОБСЕ действует и маневрирует таким образом, что это не способствует нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - сказал он.

По ловам Тейса, деятельность ОБСЕ в вопросах отношений Азербайджана и Армении должна была быть прекращена еще в 2020 году в связи с завершением армяно-азербайджанского конфликта.

«Минская группа ОБСЕ была худшим ресурсом в вопросах решения карабахского конфликта. ОБСЕ должна принести извинения народу Азербайджана за бесплодный переговорный процесс и за то, что она стала препятствием для нормализации двусторонних отношений, а не катализатором. В то время, когда Европейский Союз увеличивает свое присутствие в Армении, европейским налогоплательщикам нет необходимости финансировать деятельность другой бесполезной многосторонней организации, такой как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе», - подытожил Тейс.

В данном контексте также хочется подчеркнуть, что ОБСЕ, как собственно и ЮНЕСКО, никогда не направляла оценочную миссию на недавно освобожденные территории Азербайджана.

Кроме того, не всегда миссии ОБСЕ направлялись с такой легкостью, как это происходит сейчас в случае с Арменией. Так, в период, когда МГ ОБСЕ еще считалась посредником в карабахском конфликте, запросить отправку оценочной миссии в регион стоило больших трудов. Это был долгий процесс, сопровождавшийся сопротивлением армянской стороны. Так было в 2005 и 2010 годах. Больше Азербайджану не удалось добиться визита на оккупированные территории европейских оценщиков. В последний раз стране отказали незадолго до второй Карабахской войны, потому что Армения не дала своего согласия. В принципе, это была небольшая потеря, потому что предыдущие миссии ни к чему не привели. Как и вся тридцатилетняя история посредничества ОБСЕ.

Таким образом, подобные односторонние действия председательства и секретариата ОБСЕ противоречат основным принципам любого ответственного и надежного посредничества и построения доверия, которые требуют согласия сторон, беспристрастности посредников и соблюдения обязательств государств, вытекающих из международного права. И прискорбно, что такая международная организация, как ОБСЕ приняла решение следовать по пути препятствования постконфликтной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.