Утвержден Устав Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал Указ об обеспечении деятельности Агентства инноваций и цифрового развития и внесении изменений в Указы Президента Азербайджанской Республики № 325 от 6 ноября 2018 года "О создании Агентства инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики" и № 545 от 22 февраля 2019 года "Об обеспечении деятельности Агентства инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики".

Согласно Указу, в целях обеспечения исполнения Указа Президента Азербайджана от 11 октября 2021 года № 1464 "О некоторых мерах по совершенствованию управления в области цифровизации, инноваций, высоких технологий и связи в Азербайджанской Республике" утверждается "Устав Агентства инноваций и цифрового развития".

С полным текстом Указа можно ознакомиться здесь.

Новость обновляется