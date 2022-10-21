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Утвержден Устав Агентства информационно-коммуникационных технологий Азербайджана - Указ

Политика Материалы 21 октября 2022 17:43 (UTC +04:00)
Утвержден Устав Агентства информационно-коммуникационных технологий Азербайджана - Указ

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал Указ об обеспечении деятельности Агентства информационно-коммуникационных технологий.

Согласно Указу, в связи с обеспечением исполнения Указа Президента Азербайджанской Республики от 11 октября 2021 года №1464 "О некоторых мерах по совершенствованию управления в области цифровизации, инноваций, высоких технологий и связи в Азербайджанской Республике" утверждается "Устав Агентства информационно-коммуникационных технологий".

С полным текстом Указа можно ознакомиться здесь.

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