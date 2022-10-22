Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Политика Материалы 22 октября 2022 10:34 (UTC +04:00)
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - 21 октября в 22:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зяйлик Кяльбаджарского района, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанном направлении, были приняты адекватные ответные меры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости