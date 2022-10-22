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Военнослужащие Азербайджанской Армии приняли участие в курсе НАТО (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 22 октября 2022 11:12 (UTC +04:00)
Военнослужащие Азербайджанской Армии приняли участие в курсе НАТО (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ/Trend/ - В рамках программы сотрудничества Министерства обороны и НАТО на 2022 год военнослужащие Азербайджанской Армии приняли участие в «Курсе международных военных наблюдателей» в Венгрии, передает в субботу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"В ходе курса были проведены лекции и практические занятия с целью обучения деятельности и поведению международных военных наблюдателей в зоне военных конфликтов. Успешно окончившим курс военнослужащим были вручены дипломы. Отметим, что к участию в международном курсе были привлечены военнослужащие из 15 стран", - говорится в сообщении ведомства.

Военнослужащие Азербайджанской Армии приняли участие в курсе НАТО (ФОТО/ВИДЕО)
Военнослужащие Азербайджанской Армии приняли участие в курсе НАТО (ФОТО/ВИДЕО)
Военнослужащие Азербайджанской Армии приняли участие в курсе НАТО (ФОТО/ВИДЕО)
Военнослужащие Азербайджанской Армии приняли участие в курсе НАТО (ФОТО/ВИДЕО)
Военнослужащие Азербайджанской Армии приняли участие в курсе НАТО (ФОТО/ВИДЕО)
Военнослужащие Азербайджанской Армии приняли участие в курсе НАТО (ФОТО/ВИДЕО)
Военнослужащие Азербайджанской Армии приняли участие в курсе НАТО (ФОТО/ВИДЕО)
Военнослужащие Азербайджанской Армии приняли участие в курсе НАТО (ФОТО/ВИДЕО)
Военнослужащие Азербайджанской Армии приняли участие в курсе НАТО (ФОТО/ВИДЕО)
Военнослужащие Азербайджанской Армии приняли участие в курсе НАТО (ФОТО/ВИДЕО)
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