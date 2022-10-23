Запуск Зангиланского аэропорта: очередной успешный шаг Азербайджана в преодолении актуальных проблем глобальной повестки дня

БАКУ /Trend/ - По мере того как в мире меняется макроэкономическая ситуация, многим странам приходится пересматривать привычные методы построения экономики. Одним из таких примеров является необходимость, с которой столкнулись мировые логистические компании на фоне отказа от привычных маршрутов поставок через территорию России и Украины.

Именно на этом фоне все более привлекательными для транспортных компаний ряда стран становятся регионы Южного Кавказа и Центральной Азии с их развитой транспортной инфраструктурой. Не секрет, что этим двум крупным регионам есть что предложить в плане транзитных возможностей. Именно отсюда проходят такие маршруты, как Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТРАСЕКА, соединение Север-Юг.

Неудивительно, что Азербайджан и Казахстан, две крупные страны в своих регионах, уже сообщили о первых результатах данных изменений. Так, по итогам девяти месяцев 2022 года, транспортировка грузов через азербайджанский порт Алят выросла на 60 процентов. В свою очередь, объем перевозок грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту за 9 месяцев 2022 года вырос в 2,7 раза. Объем экспортных перевозок из Казахстана по маршруту вырос в 7,9 раза.

Факту логистической привлекательности региона также способствуют те многочисленные инфраструктурные проекты, которые на данный момент реализуются Азербайджаном в рамках планов по восстановлению и развитию Карабаха, не так давно освобожденного от 30-летней армянской оккупации. Всего за два года после освобождения этих земель от оккупации в результате второй Карабахской войны там были введены в эксплуатацию два международных аэропорта – Физулинский и Зангиланский, отстроены километры дорог, построены железнодорожные станции и так далее.

Так, на освобожденных территориях намечено строительство дорог – часть дорог уже готова к эксплуатации, а также железных дорог, 33 тоннелей. По некоторым из них идет активная работа. Общая протяженность тоннелей превышает 50 километров. Будут построены 84 моста, часть из них уже построена. Общая протяженность мостов составляет 12 километров. Это работа, которая проделана, и которую предстоит проделать только на первом этапе. Нет никаких сомнений в том, что реализация этих крупномасштабных проектов пойдет только на пользу развитию транзитного потенциала региона, что как никогда кстати на фоне текущих изменений в привычных маршрутах транспортных перевозок.

Все эти проекты обладают инвестиционной привлекательностью и призваны привлечь в регион большее число международных партнеров для укрепления и развития внешних отношений стран. Решение актуальных вопросов транспортной сферы еще больше становится актуальным на фоне предрекаемого международными организациями продовольственного кризиса, который не может быть решен, если цепи поставок продовольствия будут оборваны без возможности найти им альтернативу.

Именно поэтому становится очевидным: путем развития транспортной инфраструктуры в регионе Южного Кавказа, в частности на освобожденных территориях Азербайджана, можно поспособствовать решению многих вопросов на международной повестке дня. В данном контексте недавно состоявшийся запуск Зангиланского аэропорта и принятый аэропортом первый пассажирский рейс приобретают еще большее значение.