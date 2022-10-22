Омбудсмен Азербайджана призвала международное сообщество к пресечению минного террора со стороны Армении (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:33)

БАКУ /Trend/ - Омбудсмен Азербайджана призвала международное сообщество к пресечению минного террора со стороны Армении.

Как сообщили Trend в субботу в аппарате омбудсмена, в обращении говорится, что взрыв противопехотной мины в освобожденном от оккупации Лачинском районе Азербайджана привел к тому, что пострадали еще двое граждан.

"К сожалению, Эльсевяр Гамидов, занимавшийся ремонтно-строительными работами в селе Суарасы Лачинского района, скончался от тяжелых ранений, полученных в результате подрыва на мине, Сабухи Гасанов также тяжело ранен. Это трагическое событие еще раз доказывает, что противопехотные мины, беспорядочно установленные Арменией в гражданских населенных пунктах Азербайджана, представляют серьезную угрозу жизни и здоровью людей, приводят нарушению их фундаментальных прав. Несмотря на то, что мы неоднократно подчеркивали жизненно важное значение безотлагательного предоставления Азербайджану достоверных карт заминированных территорий, военно-политическое руководство Армении, пользуясь безнаказанностью, продолжает игнорировать этот вопрос и пренебрегать нормами международного права. Как отмечалось и на Бакинской международной конференции омбудсменов и национальных правозащитных учреждений, Армения до сих предпринимает попытки минирования территорий Азербайджана посредством диверсионных групп. Согласно информации, предоставленной Агентством Азербайджана по разминированию на данной конференции, эффективность минных формуляров, предоставленных Арменией, составляет всего 2 процента.

Обращаясь еще раз к мировой общественности, мы привлекаем внимание к тому, что мины, установленные Арменией на территории Азербайджана, приводят к гибели людей, потере здоровья или инвалидности, представляют серьезную угрозу обеспечению справедливого мира и безопасности в регионе, и призываем к решительному пресечению загрязнения земель минами, предоставлению нашей стране точных минных карт», - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)