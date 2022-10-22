Стартовали командно-штабные учения Азербайджана, Грузии и Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Турции стартовали командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Eternity-2022», в которых принимают участие военнослужащие Азербайджана, Грузии и братской Турции.

Как сообщили Trend в субботу в министерстве обороны Азербайджана, на учениях с участием военнослужащих и представителей соответствующих государственных структур будут выполнены задачи по организации охраны стратегически важных региональных экономических проектов.

Международные учения, проводимые в целях укрепления взаимного сотрудничества и обеспечения взаимодействия между вооруженными силами трех стран, продлятся до 28 октября.

(Перевод: Фидан Мустафаева)