Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Венгрии

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Венгрии Каталин Новак по случаю национального праздника страны.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны, передаю самые искренние и добрые пожелания.

Нынешний уровень динамично развивающихся азербайджано-венгерских отношений вызывает удовлетворение. Наши политические связи высокого уровня сопровождаются плодотворным взаимовыгодным сотрудничеством в экономической, торговой, энергетической, гуманитарной и других сферах.

Уверен, что в интересах наших народов мы и впредь будем успешно продолжать усилия, направленные на укрепление двусторонних отношений, носящих характер стратегического партнерства, расширение сотрудничества в рамках международных структур, в частности Европейского Союза.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Венгрии – постоянного спокойствия и благополучия", - говорится в письме.