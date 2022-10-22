В Декларацию ОИC включен пункт о разрушении азербайджанских памятников в Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Декларацию Организации исламского сотрудничества (ОИC) включен пункт о разрушении азербайджанских памятников в Армении.

Как сообщает Trend, 22 октября в Стамбуле, Турция, состоялась 12-я встреча министров информации государств-членов ОИС. На встрече, в которой приняли участие уполномоченные министры и представители из 57 стран, также участвовала делегация из Азербайджана.

На мероприятии обсуждались такие важные вопросы, как укрепление сотрудничества государств-членов в сфере информации, современные и глобальные вызовы, совместная борьба с фейковыми новостями и дезинформацией.

По итогам встречи были приняты Стамбульская декларация и соответствующая резолюция. Азербайджан внес в эти документы следующие пункты:

- призываем Информационный отдел Генерального секретариата ОИС организовать поездки журналистов в государства-члены, столкнувшиеся с серьезными проблемами, такими как проблема мин, военная агрессия и уничтожение исламского культурного наследия в результате конфликтов.

- в связи с агрессией Армении против Азербайджана призываем к более широкому распространению этой информации в средствах массовой информации и социальных сетях с целью предотвращения подобных случаев преднамеренного разрушения и оскорбления памятников истории и культуры, связанных с исламской религией.

- призываем медиа-организации государств-членов повышать осведомленность об актах преднамеренного уничтожения и осквернения исламского культурного и религиозного наследия в немусульманских странах, особенно в районах, где местные мусульманские общины подвергаются этнической чистке.

В последнем пункте отмечается преднамеренное уничтожение следов культурных и религиозных памятников, исторически принадлежавших азербайджанскому народу, на территории Армении.

Как известно, Армения совершила масштабные преступления на исторических землях Азербайджана. Разрушение памятников и кладбищ в Западном Азербайджане, в том числе нападение на наше наследие в районе Тепебаши в Ереване, является частью процесса уничтожения наших памятников. Помимо стирания следов азербайджанцев на их исторических и этнических землях, армяне также осуществляли геноцид против топонимов. Руководство моноэтнического государства изменило названия 703 населенных пунктов, где проживали азербайджанцы, на армянские топонимы. В результате целенаправленной политики, проводимой Арменией на протяжении многих лет, культурное наследие нашего народа с многовековой историей на территории Армении находится под угрозой полного исчезновения, многие образцы культурного наследия уничтожены. В результате депортации азербайджанцев, веками проживавших на территории нынешней Армении, в течение ХХ века, в этой стране не осталось ни одного азербайджанца. Культурный геноцид, осуществленный Арменией, сопровождался этнической чисткой азербайджанцев. Даже сегодня армяне грабят, уничтожают, присваивают и изменяют культурное наследие азербайджанского народа.

Включение в принятое в Стамбуле заявление и резолюцию пункта о преднамеренном уничтожении следов культурных и религиозных памятников, принадлежащих азербайджанскому народу, очень важно с точки зрения привлечения внимания мира, в том числе немусульманских стран, к этому вопросу. Этот документ может послужить основой для поднятия вопроса уничтожаемого армянами историко-культурного наследия Азербайджана в международных организациях, для обсуждения вопроса на мировых площадках. Ранее Азербайджан обратился в ЮНЕСКО с просьбой направить миссию для изучения состояния азербайджанского наследия в Армении и памятников культуры, уничтоженных на землях, находившихся под армянской оккупацией. К сожалению, никаких шагов в этом направлении со стороны этой организации предпринято не было.

Отметим, что принято решение провести очередную встречу министров информации стран-членов Организации исламского сотрудничества в Азербайджане.