Хикмет Гаджиев провел ряд встреч в Стамбуле (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с главой управления коммуникаций Администрации Президента Турции Фахреттином Алтуном.

Об этом Хикмет Гаджиев сообщил в Twitter, передает в субботу Trend.

Встреча состоялась в Стамбуле в рамках 12-й сессии министров информации Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Кроме того, Хикмет Гаджиев провел двусторонние встречи с Генеральным секретарем ОИС Хисейном Брахимом Таха, директором Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан Асаджаном Ходжаевым и министром культуры Ирана Мохаммадом Мехди Исмаили.