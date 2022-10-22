Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Хикмет Гаджиев провел ряд встреч в Стамбуле (ФОТО)

Политика Материалы 22 октября 2022 19:32 (UTC +04:00)
Хикмет Гаджиев провел ряд встреч в Стамбуле (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с главой управления коммуникаций Администрации Президента Турции Фахреттином Алтуном.

Об этом Хикмет Гаджиев сообщил в Twitter, передает в субботу Trend.

Встреча состоялась в Стамбуле в рамках 12-й сессии министров информации Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Кроме того, Хикмет Гаджиев провел двусторонние встречи с Генеральным секретарем ОИС Хисейном Брахимом Таха, директором Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан Асаджаном Ходжаевым и министром культуры Ирана Мохаммадом Мехди Исмаили.

Хикмет Гаджиев провел ряд встреч в Стамбуле (ФОТО)
Хикмет Гаджиев провел ряд встреч в Стамбуле (ФОТО)
Хикмет Гаджиев провел ряд встреч в Стамбуле (ФОТО)
Хикмет Гаджиев провел ряд встреч в Стамбуле (ФОТО)
Хикмет Гаджиев провел ряд встреч в Стамбуле (ФОТО)
Хикмет Гаджиев провел ряд встреч в Стамбуле (ФОТО)
Хикмет Гаджиев провел ряд встреч в Стамбуле (ФОТО)
Хикмет Гаджиев провел ряд встреч в Стамбуле (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости