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Армения должна хорошо оценить возможность мира - Чавушоглу

Политика Материалы 22 октября 2022 20:16 (UTC +04:00)
Армения должна хорошо оценить возможность мира - Чавушоглу

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БАКУ /Trend/ - Если Армения выполнит взятые на себя в соответствии с договоренностями с Азербайджаном обязательства, то тоже станет одним из важных игроков в регионе.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр отметил, что в этом случае события в регионе будут на пользу и Армении: «Годами удерживая под оккупацией азербайджанские земли, Армения изолировала себя. После того, как Азербайджан, одержав победу в Карабахе, освободил свои земли, появилась возможность мира, которую необходимо хорошо оценить».

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