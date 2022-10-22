Армения должна хорошо оценить возможность мира - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Если Армения выполнит взятые на себя в соответствии с договоренностями с Азербайджаном обязательства, то тоже станет одним из важных игроков в регионе.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр отметил, что в этом случае события в регионе будут на пользу и Армении: «Годами удерживая под оккупацией азербайджанские земли, Армения изолировала себя. После того, как Азербайджан, одержав победу в Карабахе, освободил свои земли, появилась возможность мира, которую необходимо хорошо оценить».