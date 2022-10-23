Безнаказанность Армении приводит к новым преступлениям - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Число жертв мин с момента окончания карабахской войны в 2020 году достигло 262 человек.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальной странице министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter, передает в воскресенье Trend.

"Еще одна жертва мины, установленной Арменией. 26-летний мирный житель, пострадавший в результате взрыва мины в Тертерском районе. К сожалению, ему ампутировали обе ноги. Число жертв мин с конца войны 2020 года достигло 262 человек. Безнаказанность Армении приводит к новым преступлениям!", - отметили в МИД.