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Безнаказанность Армении приводит к новым преступлениям - МИД Азербайджана

Политика Материалы 23 октября 2022 21:25 (UTC +04:00)
Безнаказанность Армении приводит к новым преступлениям - МИД Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - Число жертв мин с момента окончания карабахской войны в 2020 году достигло 262 человек.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальной странице министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter, передает в воскресенье Trend.

"Еще одна жертва мины, установленной Арменией. 26-летний мирный житель, пострадавший в результате взрыва мины в Тертерском районе. К сожалению, ему ампутировали обе ноги. Число жертв мин с конца войны 2020 года достигло 262 человек. Безнаказанность Армении приводит к новым преступлениям!", - отметили в МИД.

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