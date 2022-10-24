Мы всегда окружены заботой Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой - Гевхар Бейдуллаева

БАКУ /Trend/ - Мы всегда окружены заботой Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Об этом сказала в понедельник Trend победитель чемпионата мира по шахматам среди молодежи, проведенного на острове Сардиния (Италия), Гевхар Бейдуллаева, касаясь поздравления Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Отметим, что 23 октября Первый вице-президент Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила Говхар Бейдуллаеву и Абдуллу Гадимбейли, завоевавших золотые медали на молодежном чемпионате мира по шахматам, прошедшем на острове Сардиния в Италии.

"Первый вице-президент Мехрибан Алиева как и всегда, и в этот раз проявила к нам внимание. Мехрибан Алиева всегда заботилась о нас. Мы всегда окружены заботой Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Их забота в сфере спорта всегда на высоком уровне. Я благодарна Мехрибан Алиевой за поздравление", - сказала Бейдуллаева.

Она отметила, что, хотя участвовала в чемпионатах мира каждый год, чемпионкой до этого не была.

"Очень горжусь тем, что стала первой азербайджанкой-чемпионкой мира. Надеюсь, что на следующих чемпионатах мира женщины-шахматистки из Азербайджана будут еще сильнее и число наших женщин-чемпионов мира увеличится. Я стала чемпионкой мира только в прошлом году, когда чемпионат проходил онлайн. Однако это была онлайн-игра. На этот раз я стала чемпионкой мира по классическим шахматам. С самого начала я верила в себя и прилагала все усилия, чтобы стать чемпионкой. Поэтому победа не стала для меня неожиданностью", - добавила Бейдуллаева.

Чемпионка мира также рассказала о своей победе в 9-м туре над армянской шахматисткой.

"У меня были прекрасные чувства, когда я одержала победу над армянской шахматисткой. Я верила, что одержу победу над ней и с этой верой я победила. После этого моя вера в победу на чемпионате еще больше укрепилась. Я почувствовала, что еще немного приблизилась к этому", - сказала Гевхар Бейдуллаева.