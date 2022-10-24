Азербайджан и Грузия укрепят влияние на Европу

БАКУ /Trend/ - Внимание к региону Южного Кавказа на данный момент приковано как никогда раньше. Издавна известно, что данные территории обладают огромнейшим энергетическим потенциалом, а также хорошо развитой транспортной инфраструктурой, позволяющей в кратчайшие сроки осуществлять перевозку грузов с одной части континента на другую. Однако, по мере того как все больше и больше стран мира пересматривают привычные методы и манеры ведения бизнеса, значимость региона только увеличивается.

В данном контексте особую роль приобретает тесное сотрудничество стран регионе в вышеуказанных сферах, учитывая все созданные до сих пор маршруты поставок и перевозок через регион. Именно в этом плане, два крупных игрока региона – Азербайджан и Грузия – делают ставку на развитие транспортного сотрудничества для дальнейшего укрепления роли региона в международных отношениях.

Так, 24 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Грузию. Как отметил глава государства в ходе заявлений для печати после ознакомления с выставкой «Наследие Карабахского ханства» в шато Мухрани Мцхетского района, необходимо иметь хорошие отношения с соседними странами для того, чтобы быть транзитной страной.

Как сказал в беседе с Trend, представитель Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Грузии, главный редактор газеты “Banks and Finance” Андрия Гвидиани, в такое сложное с политической точки зрения время визит на высоком уровне особенно важен и еще раз подчеркивает важность стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном.

«Прежде всего, хотел бы отметить, что на фоне сложнейших геополитических изменений визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева несет на себе важнейшее бремя. Наверное, не будет новостью, если я скажу, что крепкая дружба между Грузией и Азербайджаном насчитывает много лет. Грузия и Азербайджан имеют богатый опыт сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, туризма и многих других сферах», - сказал Гвидиани.

Поэтому, отметил Гвидиани, прочные экономические и политические отношения между двумя странами приносят большую выгоду обеим сторонам.

«На фоне того, что в этом году геополитика региона практически полностью изменилась, развитие транзитного потенциала региона приобрело новое значение в борьбе за энергетическую безопасность не только региона, но и европейского континента. Так, у Азербайджана большие планы в плане поставок собственных энергоресурсов в Европу, и ожидается, что все новые проекты, как в виде газовой, так и электрической инфраструктуры, будут проходить через территорию Грузии. Безусловно, каждый метр трубопровода или линии электропередач, соединяющих Грузию и Азербайджан, является дополнительным вложением в фундамент дружбы между нашими странами», - сказал Гвидиани.

Он также выразил уверенность, что дружба между Грузией и Азербайджаном будет еще больше укрепляться, а будущее сотрудничество будет основываться на принципе взаимного уважения с учетом интересов двух стран и региона.

В свою очередь, президент Международного центра исследования геоистории и геополитики Кавказа Гурам Мархулия отметил, что Азербайджан и Грузию связывает очень многое и поэтому визит Президента Ильхама Алиева в Грузию это еще раз подтверждает дружеские и братские отношения двух стран.

«Это как никогда важно в текущем геопололитическом контексте, так как на фоне ситуации в Украине, Европа особо заинтересована в стабильности в регионе и те экономические проекты, которые проходят по территории наших стран сейчас очень важны для европейских государств», - отметил он.

В этом контакте Мархулия отметил недавний визит в Баку главы Еврокомиссии Урсулы Фон Дер Ляйен и подписанный меморандум об увеличении объема поставляемого газа из Азербайджана в Европу.

«Это новые проекты без которых Европа уже фактически не может жить и сотрудничество в этой области имеет большое значение для всего региона», - подытожил он.

В данном контексте становится очевидно: роль региона Южного Кавказа возрастает и только продолжит расти за счет четко расставленных приоритетов внешней политики Президента Ильхам Алиева, свидетелями реализации которой мы становимся на данный момент. Вслед за подписанием ряда важных двусторонних документов со странами Центральной Азии, сегодня Азербайджан принимает конкретные шаги для развития отношений со своими ближайшими соседями в целях нахождения общего решения актуальных вопросов, стоящих на глобальной повестке дня.