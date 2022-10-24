Посольство Азербайджана в Москве направило ноту протеста в МИД России

БАКУ/Trend/ - Посольством Азербайджанской Республики в Российской Федерации направлена официальная нота протеста в Министерство иностранных дел Российской Федерации в связи с появлением 20 и 21 октября 2022 года в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, в которой российские политологи и эксперты армянского происхождения выступили с откровенными антиазербайджанскими выпадами, территориальная целостность Азербайджанской Республики была поставлена под сомнение, а показанная географическая карта нашей страны была искажена.

Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Москве, передает в понедельник Trend.

В ноте было особо подчёркнуто, что гости ток-шоу своими выступлениями провоцируют реваншистские силы в армянском обществе, реанимируют оставшийся в прошлом конфликт и открыто поддерживая сепаратизм, сеют вражду между двумя народами.

Посольство довело до сведения министерства, что использование в эфире государственного телеканала предвзятых высказываний и допущение явных политических провокаций идет вразрез не только с официальной позицией России, неоднократно озвученной Президентом Российской Федерации и выражающейся в поддержке территориальной целостности Азербайджана, но и подрывает шаги, предпринятые для обеспечения долгосрочного мира, стабильности и безопасности в регионе.

Было отмечено, что в условиях сложившегося хрупкого мира в регионе на представителей СМИ возлагается особая ответственность за недопущение провокаций, которые могут привести к напряжённости и обострению ситуации.

Также с сожалением было подчёркнуто, что ведущим данного ток-шоу и непосредственным соучастником этого «спектакля» является член фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя Комитета по международным делам Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Никонов.

"Подобное поведение представителей правящей партии России противоречит духу азербайджано-российского союзнического взаимодействия, а также наносит существенный ущерб двухсторонним отношениям. Посольство вновь обратило внимание российской стороны на то, что соответствующие положения Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией от 22 февраля 2022 года содержат призыв к воздержанию от любых действий, наносящих ущерб стратегическому партнерству, союзническим отношениям и от деятельности, направленной против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности государств, а также предусматривают совместные усилия в противодействии сепаратизму. Азербайджанской стороной было настоятельно потребовано от российской стороны предпринять безотлагательные меры по пресечению провокационных действий представителей российских СМИ и недопущения их повторения в будущем", - говорится в сообщении.