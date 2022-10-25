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Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии (Дополнено)

Политика Материалы 25 октября 2022 09:12 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - С 22:20 24 октября до 01:45 25 октября подразделения ВС Армении, расположенные в направлении населенных пунктов Истису, Зеркенд Басаркечарского района и Чинарлы Товузгалинского района, подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Истису, Демирчидам и Истибулаг Кяльбаджарского и Агдам Товузского районов.

Как сообщили Trend во вторник в министерстве обороны Азербайджана, подразделения азербайджанской армии, расположенные на этих направлениях, приняли адекватные ответные меры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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