"Армянский дух" Макрона - Почему Франция мешает установлению мира?

БАКУ /Trend/ - Открытая поддержка Францией Армении и попытки оказать давление на Азербайджан оказались безрезультатными. Политическое руководство Франции в очередной раз продемонстрировало свои истинные намерения и цели. Необоснованные обвинения в адрес Азербайджана Эмманюэля Макрона вызвали возмущение в политическом руководстве и обществе Азербайджана, хотя позиция Франции с ее историческим прошлым, основанным на империалистических интересах, по-большому счету и не должна вызывать удивления.

Встреча в Праге и попытка Франции навязать себя в качестве посредника

6 октября в Праге состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Эта встреча еще раз продемонстрировала, что Азербайджан проводит независимую и решительную политику, а также в очередной раз подтвердила, что Армения независимым государством не является. Попытки Франции навязать себя в качестве посредника были решительно отвергнуты главой азербайджанского государства.

При этом посол Франции в Азербайджане Закари Гросс пишет в своей статье: «Активная поддержка мирного процесса со стороны ЕС в течение почти одного года была неоценимой, и участие Президента Франции имело решающее значение для достижения успешного результата в Праге... Да здравствует Дух Праги!»

Какую активную поддержку мирному процессу могут оказать Франция и ее Президент, которые больше Армении отстаивают армянскую позицию?

Отвечая в среду на вопросы Trend, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльшан Мусаев сказал, что было бы хорошо, если бы посол Франции в Азербайджане Закари Гросс сначала внес определенные правки в последнюю написанную им статью.

"По крайней мере, ему следует убрать из статьи абзац о "решающем значении" Франции в деле достижения мира и понять, что "дух Праги", о котором он с таким энтузиазмом упоминает, к Франции никак не относится. Потому что Франция не способствует, а препятствует миру, и своими заявлениями Президент Франции служит не "духу Праги", а "армянскому духу". Поэтому Франция никогда не сможет внести вклад в установление мира. Она может только замедлить, затянуть процесс. Своими предвзятыми заявлениями Макрон может только ухудшить, еще больше обострить, осложнить отношения между сторонами. Потому что миссия, которую он взял на себя на нынешнем этапе - миссия несправедливости! Поэтому еще раз подчеркиваю: господин посол должен либо отказаться что-либо писать, видя недочеты своего Президента, либо же должен писать правду. Что за «дух Праги»? Где этот дух? В заявлениях Макрона? Или же какое действие, поведение, мнение Франции, ее Президента имели до сих пор решающее значение? Думаю, никакое! И не только в этом, но и во всех вопросах», - сказал депутат.

Напомним, что именно после Пражской встречи Макрон, получивший решительный отпор со стороны Азербайджана, в интервью телеканалу France2 открыто продемонстрировал свою предвзятую позицию. Он назвал Карабах "спорной территорией" и заявил, что "Армению не оставят одну". Президент Франции пошел еще дальше и без колебаний обвинил Азербайджан в "ужасной войне" и "оккупации".

Депутат Милли Меджлиса Джавид Османов сказал Trend, что усилия президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля, направленные на нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, высоко ценятся Азербайджаном. Эти инициативы Шарля Мишеля приносят серьезные результаты. Но, к сожалению, Президент Франции, другие официальные лица страны, Сенат, вместо заявлений, направленных на нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, наоборот, открыто поддерживают Армению.

Он подчеркнул, что посол Франции в Азербайджане Закари Гросс в своей статье отметил, что участие Президента Франции в четырехсторонней встрече, состоявшейся 6 октября в Праге, его "усилия" якобы имеют "решающее значение" для достижения успеха, и отметил в своей статье - «Да здравствует дух Праги!».

«Конечно, это совершенно абсурдная мысль. Потому что Президент Франции открыто демонстрировал проармянскую позицию как во время 44-дневной войны, так и на последующих этапах. Макрон пытался выставить себя посредником на Пражской встрече, но через несколько дней его необоснованные обвинения в адрес Азербайджана еще раз показали, что он занимает проармянскую позицию, служит армянским интересам. Недалеко ушла от Макрона и министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Упомянутые послом Закари Гроссом «заслуги Макрона» представляют собой прямую поддержку Армении. Предвзятые заявления Президента и других официальных лиц Франции направлены на то, чтобы убить «дух Праги», и в действительности в последних выступлениях Макрона чувствуется не "дух Праги", а «армянский дух», - сказал Османов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)