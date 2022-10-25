Продолжается злоупотребление Лачинским коридором для незаконной военной деятельности Армении - МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На Армению должно быть оказано давление, чтобы она предоставила точные карты минных полей Азербайджану.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана об угрозах в результате минирования Арменией территорий Азербайджана.

Отмечается, что после освобождения в результате 44-дневной Отечественной войны от армянской оккупации территорий Азербайджана одной из основных угроз, мешающих масштабным восстановительным и строительным работам, проводимым в постконфликтный период, угроз для военнослужащих и гражданского населения, работающего на этих территориях, а также возвращения вынужденных переселенцев и их мирного проживания на родных землях является целенаправленное минирование Арменией азербайджанских территорий, которое осуществлялось в течение последних 30 лет и продолжается до сих пор.

В заявлении говорится, что Армения в нарушение пункта 4 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года продолжает незаконную военную деятельность, и не только не выводит свои силы с территории Азербайджана, но и продолжает размещать большое количество противопехотных мин на территории нашей страны.

"В целом за последние 30 лет число жертв взрывов мин в Азербайджане составило 3 345 человек. С окончания Отечественной войны 2020 года и до сегодняшнего дня от взрывов мин пострадали 266 наших граждан, из них 48 человек погибли, в том числе три журналиста. Из 45 погибших 35 являются гражданскими лицами. За последние 30 лет жертвами взрывов мин стали 38 женщин и 357 детей. По состоянию на август текущего года, после того как армяне покинули территорию Лачинского района, только на территории Лачинского района было обнаружено более 1 400 противопехотных мин марки Е-001М производства Армении 2021 года, также 3 октября текущего года в селах Забух и Сус Лачинского района на пороге домов и во дворах были обнаружены новые мины-ловушки, что свидетельствует о масштабах и серьезности угрозы. Установка противопехотных мин, произведенных в Армении в 2021 году, на территории Азербайджана еще раз демонстрирует, что, несмотря на то, что Лачинский коридор предназначен только для проезда граждан, товаров и транспортных средств в соответствии с пунктом 6 трехстороннего заявления, злоупотребления этой дорогой для незаконной военной деятельности Армении продолжаются. Это также демонстрирует, что заявления о том, что Армения якобы не производила и не экспортировала мины в течение последних десятилетий, не соответствуют действительности», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

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