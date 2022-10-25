Продолжается злоупотребление Лачинским коридором для незаконной военной деятельности Армении - МИД Азербайджана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:18)

БАКУ /Trend/ - На Армению должно быть оказано давление, чтобы она предоставила точные карты минных полей Азербайджану.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана об угрозах в результате минирования Арменией территорий Азербайджана.

Отмечается, что после освобождения в результате 44-дневной Отечественной войны от армянской оккупации территорий Азербайджана одной из основных угроз, мешающих масштабным восстановительным и строительным работам, проводимым в постконфликтный период, угроз для военнослужащих и гражданского населения, работающего на этих территориях, а также возвращения вынужденных переселенцев и их мирного проживания на родных землях является целенаправленное минирование Арменией азербайджанских территорий, которое осуществлялось в течение последних 30 лет и продолжается до сих пор.

В заявлении говорится, что Армения в нарушение пункта 4 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года продолжает незаконную военную деятельность, и не только не выводит свои силы с территории Азербайджана, но и продолжает размещать большое количество противопехотных мин на территории нашей страны.

"В целом за последние 30 лет число жертв взрывов мин в Азербайджане составило 3 345 человек. С окончания Отечественной войны 2020 года и до сегодняшнего дня от взрывов мин пострадали 266 наших граждан, из них 48 человек погибли, в том числе три журналиста. Из 45 погибших 35 являются гражданскими лицами. За последние 30 лет жертвами взрывов мин стали 38 женщин и 357 детей. По состоянию на август текущего года, после того как армяне покинули территорию Лачинского района, только на территории Лачинского района было обнаружено более 1 400 противопехотных мин марки Е-001М производства Армении 2021 года, также 3 октября текущего года в селах Забух и Сус Лачинского района на пороге домов и во дворах были обнаружены новые мины-ловушки, что свидетельствует о масштабах и серьезности угрозы. Установка противопехотных мин, произведенных в Армении в 2021 году, на территории Азербайджана еще раз демонстрирует, что, несмотря на то, что Лачинский коридор предназначен только для проезда граждан, товаров и транспортных средств в соответствии с пунктом 6 трехстороннего заявления, злоупотребления этой дорогой для незаконной военной деятельности Армении продолжаются. Это также демонстрирует, что заявления о том, что Армения якобы не производила и не экспортировала мины в течение последних десятилетий, не соответствуют действительности. 12-13 сентября армянские диверсанты, используя темное время суток и сложный рельеф территории, попытались заминировать пути снабжения и территории между позициями ВС Азербайджана", - говорится в заявлении.

МИД отмечает, что достоверность минных карт, предоставленных Арменией в период после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, составляет лишь 25%. Около 55% последних взрывов мин произошли на заминированных участках, не указанных на картах. При этом Армения изначально и вовсе отрицала существование данных карт. Данная деятельность Армении является военным преступлением и на эту страну должно быть оказано серьезное давление. Азербайджанская сторона неоднократно поднимала вопрос мобилизации усилий по устранению этих угроз и оказании широкомасштабной помощи в осуществляемом Азербайджаном гуманитарном разминировании. В связи с этим 23 августа текущего года министр иностранных дел Азербайджана направил Генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу соответствующее письмо, которое было распространено среди всех членов ООН. Азербайджанская сторона также проинформировала об этой деятельности Армении Международный суд, представив соответствующие доказательства. Необходимо оказать давление на Армению, чтобы она выполнила свои обязательства в рамках трехстороннего заявления и международного права в целом, отказалась от действий против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, окончательно вывела свои вооруженные силы с территории Азербайджана, незамедлительно прекратила деятельность по минированию на территории Азербайджана и предоставил точные карты минных полей. Эти шаги будут способствовать обеспечению мира и спокойствия в регионе, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)