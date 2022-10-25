Президент Ирана встретился с руководителями информационных агентств, входящих в OANA (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня Президент Ирана Ибрагим Раиси встретился с руководителями и официальными лицами информационных агентств, участвующих в 18-й Генеральной ассамблее Организации новостных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) в Тегеране.

Раиси выступил на встрече, рассказал об усилиях Ирана по расширению международного сотрудничества, отметил роль СМИ, без которых немыслим современный мир. Президент Ирана подчеркнул важность противодействия дезинформации и фейк-ньюс, пожелал участникам плодотворной работы и выразил надежду на то, что они смогут достичь новых успехов.

Участники выразили Раиси благодарность за гостеприимство.

Отметим, что в четырехдневном саммите принимают участие представители крупных информационных агентств более 20 стран, а также ряд руководителей международных организаций. В работе саммита также принимает участие главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев.

Напомним, что OANA создана в 1961 году по инициативе ЮНЕСКО. В настоящее время в организацию входят 44 агентства из 33 стран Азии и Тихоокеанского региона.