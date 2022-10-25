Азербайджан стал первой страной, подписавшей соглашение об участии в Expo 2025 в Японии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, придавая большое значение связям с Японией и участию во всемирных выставках Expo, стал первой страной, подписавшей соглашение об участии в выставке Osaka, Kansai Expo 2025.

Как сообщает во вторник Trend, соглашение в ходе первой международной встречи по планированию, проведенной в рамках подготовки к выставке, подписали генеральный комиссар Osaka, Kansai Expo 2025 по Азербайджану Анар Алакбаров, генеральный секретарь Expo 2025 Хироюки Исигэ и генеральный комиссар Expo 2025 Кодзи Ханэда. В мероприятии также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Японии Гюрсел Исмаилзаде.

Более 100 стран представлены на международной встрече по планированию, которая проходит 25-26 октября в рамках подготовки к выставке. На встрече предоставлена информация о строительстве павильонов для выставки Expo 2025.

Всемирная выставка пройдет в Осаке, Япония, с 13 апреля по 13 октября 2025 года на тему «Проектирование будущего общества для наших жизней» (Design Future Society for Our Lives).

(Перевод: Фидан Мустафаева)