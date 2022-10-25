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Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки «Saha Expo» (ФОТО)

Политика Материалы 25 октября 2022 18:51 (UTC +04:00)
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки «Saha Expo» (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с рабочим визитом в Турции, 25 октября принял участие в церемонии открытия оборонно-аэрокосмической выставки «Saha Expo» в Стамбуле, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно информации, в ходе выставки генерал-полковник З.Гасанов встретился с руководством компаний «Roketsan», «TUSAŞ», «HAVELSAN», «BAYКAR», «TUALCOM» и «ASELSAN», ознакомился с экспонируемыми образцами современного оружия и боевой техники.

Отметим, что в выставке принимают участие министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, а также ряд государственных и правительственных чиновников братской Турции и других стран.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки «Saha Expo» (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки «Saha Expo» (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки «Saha Expo» (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки «Saha Expo» (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки «Saha Expo» (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки «Saha Expo» (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки «Saha Expo» (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки «Saha Expo» (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки «Saha Expo» (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки «Saha Expo» (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки «Saha Expo» (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки «Saha Expo» (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки «Saha Expo» (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки «Saha Expo» (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки «Saha Expo» (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки «Saha Expo» (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки «Saha Expo» (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки «Saha Expo» (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки «Saha Expo» (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки «Saha Expo» (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки «Saha Expo» (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки «Saha Expo» (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки «Saha Expo» (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия выставки «Saha Expo» (ФОТО)
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