Ведется тесное сотрудничество с правоохранительными органами для предотвращения нападений на здание посольства в Швейцарии - Фуад Искендеров

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Швейцарии тесно сотрудничает с правоохранительными органами страны для предотвращения нападений на здание посольства.

Об этом в ходе пресс-конференции в Женеве сказал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, передает в среду Trend.

По его словам, на фоне серии нападений на здания посольств Азербайджана по всему миру этот вопрос остается актуальным.

«Когда я работал в Брюсселе, было совершено нападение на новооткрытое здание посольства в Бельгии. Было ранено шестеро сотрудников, ущерб зданию составил 49 тысяч евро. Поэтому мы начали активно работать с местными органами правопорядка, чтобы предотвратить такие случаи», - сказал посол.