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Руководство Национального университета обороны Азербайджана приняло участие в научно-практической конференции в Грузии (ФОТО)

Политика Материалы 26 октября 2022 16:18 (UTC +04:00)
Руководство Национального университета обороны Азербайджана приняло участие в научно-практической конференции в Грузии (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Делегация, возглавляемая ректором Национального университета обороны, профессором, генерал-лейтенантом Гейдаром Пириевым, приняла участие в научно-практической конференции «Приоритеты НАТО и Южный Кавказ - статус-кво и преобразования», организованной в городе Гори (Грузия).

Об этом сообщили в среду Trend в министерстве обороны Азербайджана.

Выступление генерал-лейтенанта Г.Пириева на тему «Военные аспекты Второй Карабахской войны» на конференции в Национальной академии обороны имени Давида Агмашенебели, было встречено участниками с большим интересом.

В ходе конференции также были заслушаны очные и онлайн-выступления других представителей азербайджанской армии.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Руководство Национального университета обороны Азербайджана приняло участие в научно-практической конференции в Грузии (ФОТО)
Руководство Национального университета обороны Азербайджана приняло участие в научно-практической конференции в Грузии (ФОТО)
Руководство Национального университета обороны Азербайджана приняло участие в научно-практической конференции в Грузии (ФОТО)
Руководство Национального университета обороны Азербайджана приняло участие в научно-практической конференции в Грузии (ФОТО)
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