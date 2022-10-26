Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Израилем

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение "О воздушном сообщении между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Израиль".

Как сообщает в среду Trend, в соответствии с соглашением пассажиры, багаж и груз, следующие прямым транзитом через территорию одного государства-участника и не покидающие выделенную для этой цели зону в аэропорту, будут проходить только упрощенный контроль, за исключением мер авиационной безопасности, а также стороны будут оказывать друг другу всю необходимую помощь для предотвращении любой угрозы безопасности гражданской авиации.

В документе отмечено, что соглашение, подписанное 30 июня 2022 года в городе Тель-Авив с целью установления воздушного сообщения между Азербайджанской Республикой и Государством Израиль, состоит из 25 статей и дополнения.

Положения соглашения также обусловлены положениями Чикагской конвенции, применимыми к международному воздушному сообщению. В соответствии с соглашением договаривающаяся сторона имеет право в письменной форме назначить одну или несколько авиакомпаний для выполнения согласованных услуг по установленным маршрутам.