Азербайджанская община в США потребовала принятия срочных мер против Армении

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община, проживающая в разных штатах США, продолжает обращаться к международной общественности в связи с массовыми захоронениями, обнаруженными в селе Эдилли Ходжавендского района, и азербайджанскими городами, подвергшимися бомбардировке со стороны ВС Армении во время второй Карабахской войны

Как сообщили Trend в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой, в обращениях, адресованных Human Rights Watch, Freedom House, Front Line Defenders, Open Society Foundation и другим международным организациям от имени руководителя благотворительного фонда United Charities for Azerbaijan Гюндюза Таирли, активистки диаспоры, владелицы ресторана Delicious Food Севды Таирли, главы Азербайджано-американской ассоциации женщин Лалы Рагимовой и активистки диаспоры Гюнай Аскеровой, говорится, что американцы азербайджанского происхождения чтят память жертв Эдилли, ставшего разоблачением очередного военного преступления Армении, и мирных жителей, погибших в результате ракетных атак вооруженных сил Армении на азербайджанские города с 27 сентября по 10 ноября 2020 года.

В обращении было отмечено, что обнаруженные в Эдилли останки принадлежат азербайджанцам, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны, что армянская сторона до сих пор отказывается предоставить информацию о судьбе до 4000 азербайджанцев и местах массовых захоронений, и что в результате военной агрессии, совершенной Арменией во время Второй Карабахской войны, погибли 93 гражданских лица, включая 12 детей и 27 женщин, 454 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Еще раз напомнив о военных преступлениях, совершенных вооруженными силами Армении против нашей страны и нашего народа за период 30 лет оккупации, наши соотечественники заявили, что официальный Ереван пытается скрыть военные преступления от мировой общественности.

Было еще раз подчеркнуто, что азербайджанская община в США резко осуждает эти преступления против человечности и мира, и что международные организации не должны молчать о совершении этих кровавых преступлений.

Американцы азербайджанского происхождения потребовали от международного сообщества принять срочные правовые меры в связи с привлечением к ответственности виновных в этих преступлениях против мира и человечности, совершенных в разное время на этнической почве.

(Перевод: Нубар Кулузаде)