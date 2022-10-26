Вы профессор или попугай ара, госпожа Нарочницкая?

БАКУ /Trend/ - Как известно люди, попав в скандальную ситуацию, ведут себя по-разному. В большинстве случаев стараются поскорее «закрыть тему» и лишний раз о скандале не напоминать.

Однако госпожа Нарочницкая после скандального эфира «Большой игры» ведёт себя по-другому. Она решила побеседовать с редакцией сайта «Русарминфо», где «разъясняла» свою позицию.

Для начала раскрученный в российских СМИ историк принялась доказывать, будто бы Армения находится во «враждебном окружении», и для нее единственный способ выжить — это дружить с Россией. Однако о таком способе обеспечивать свою безопасность, как нормальные отношения с соседями, без притязаний на турецкую Восточную Анатолию, азербайджанский Карабах, грузинскую, так называемую, Джавахетию и т.д., госпожа Нарочницкая не упомянула. А это, напомним, вопрос политической ответственности: для маленькой, заведомо слабой Армении вражда с соседями — это самоубийство.

Но мадам Нарочницкая не унимается. Она доказывает всем и вся: да, она придерживается такого мнения, что Карабах— это, оказывается, «армянская земля».

И еще. Чичерин ни в коей мере не был специалистом по истории Кавказа, чтобы выносить столь безапелляционные вердикты. Поэтому несолидно и смешно ученому историку Нарочницкой считать их «истиной в последней инстанции» и цитировать на огромную аудиторию.

Или ещё один перл госпожи Нарочницкой: оказывается, в письме Чичерина речь идёт о «татарах» и «названия «Азербайджан» тогда не было».

Интересно узнать мнение мадам Нарочницкой: если Иран до тридцатых годов XX века именовался «Персией», это значит, что Ирана не существовало? Если немцы называют свою страну «Дойчланд», а по-русски она Германия — это значит, что страны «Дойчланд» не существует? Если одна и та же страна на русском «Венгрия», на английском Hungary, а сами жители называют ее «Мадьяросаг» — по логике Нарочницкой, этой страны вообще не существует?

Вынуждены напомнить: название «Азербайджан» существует с древнейших времён. Историю азербайджанского литературного языка принято отсчитывать с творчества Имамеддина Насими — а это XIV-XV века. Наконец, русские цари, начиная с Петра I, задумавшись о «проникновении» на Южный Кавказ, употребляли в своей официальной переписке и слово «Адербейджан», и «адербейджанские ханства». Так происходило до второй четверти XIX века, пока «великий стратег» Николай I, одержимый идеей «прорваться» к Босфору и Дарданеллам, не принялся сколачивать на азербайджанских землях Карабахского и Эриванского ханств христианский «форпост» из переселённых на эти земли армян и не переименовал эти территории в «Армянскую область», каковой здесь никогда не было. И именно российские чиновники на каком-то этапе и стали именовать без разбора всех тюрок и мусульман «татарами». Все это точно так же доступно в интернете. Более того, хочется спросить со всей возможной вежливостью: госпожа Нарочницкая, вы профессор или попугай ара, повторяющий постулаты пропаганды Армении? Вы вообще владеете базовыми навыками для ученого-историка? Умеете работать с документами? Знаете, что такое «первоисточник», а что — очередное гуляющее по сети произведение? И уж точно об этом следует задуматься тем, кто приглашает эту мадам в эфир.