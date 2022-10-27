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МИД Азербайджана осудил террористическую атаку на религиозный храм в Иране

Политика Материалы 27 октября 2022 00:16 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана осудил террористическую атаку на религиозный храм в Иране

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БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана осудило террористическую атаку на религиозный храм в Иране.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальной странице МИД в Twitter, передает в четверг Trend.

"Мы сожалеем о террористическом акте, который произошел в храме Шахчераг в иранском городе Шираз. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Как государство, столкнувшееся с терроризмом, Азербайджан решительно осуждает все его формы и проявления", - говорится в сообщении.

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