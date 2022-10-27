Важность сотрудничества тюркских государств в области аудиовизуальных медиа возрастает - замгенсекретаря ОТГ

БАКУ /Trend/ - Важность сотрудничества тюркских государств в области аудиовизуальных медиа возрастает.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Омер Коджаман в Баку в ходе выступления на первом заседании регулирующих органов по аудиовизуальным медиа стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ).

Он отметил, что данная встреча послужит развитию сотрудничества в этой сфере между странами.

Коджаман сказал, что одним из основных вызовов сегодня является борьба с дезинформацией.

"Сотрудничество между нашими странами в этой сфере чрезвычайно важно. Значимость аудиовизуальных медиа все больше возрастает. Сотрудничество в этой сфере поспособствует нашему сближению и в других областях",- сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)